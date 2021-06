Jura : L’immunité collective est loin d’être atteinte

La vaccination va bon train dans le canton, mais les autorités redoutent un ralentissement et expliquent les démarches pour l’obtention du certificat.

Le certificat Covid peut être demandé en ligne ou par téléphone. Getty Images/iStockphoto

Jeudi, le gouvernement jurassien a réalisé un premier bilan de la vaccination contre le Covid-19, un mois après son ouverture à l’ensemble de la population dès 16 ans. L’élargissement de la vaccination a permis d’atteindre un résultat satisfaisant. À ce jour, les 42% de la population jurassienne ont reçu au moins une dose, alors que 23% en ont reçu deux. Quelque 48’000 injections ont ainsi été attribuées au total. Ces chiffres placent le canton du Jura dans la moyenne suisse.

Malgré tout, les prévisions des nouvelles inscriptions laissent entrevoir un ralentissement manifeste de la vaccination. L’immunité collective, qui nécessite que plus de 70% de la population soit vaccinée, est loin d’être atteinte dans le Jura. L’intérêt pour la vaccination semble rester particulièrement limité auprès des jeunes (rendez-vous prévus en juin: 6% des 16-25 ans, 4% des 26-35 ans), où circule désormais le plus le virus. De plus, avec 88 cas durant la semaine écoulée, le Jura a une incidence deux fois plus élevée que la moyenne suisse.

Certificat disponible au 1er juillet

À l’instar des autres cantons, le Jura met tout en œuvre pour garantir que la population puisse disposer du certificat Covid d’ici au 1er juillet. Pour les personnes complètement vaccinées, un formulaire est disponible pour commander le certificat sur le Guichet virtuel via l’adresse www.jura.ch/passcovid. La commande peut aussi se faire via la hotline cantonale au 032 420 99 00. Une ligne téléphonique spécialement réservée au certificat, créée en début de semaine, est disponible du lundi au vendredi de 9h à 12h30. Les certificats commandés seront émis et transmis à la fin du mois de juin.

Les personnes guéries du Covid-19 dans les six derniers mois auront également accès au certificat si elles ont été testées par PCR. La Confédération va proposer un formulaire qui sera également mis à disposition sur le Guichet virtuel dès le 14 juin. La Confédération va se charger de la génération et de l’envoi de ces certificats. Pour les nouvelles personnes vaccinées, le certificat Covid sera directement délivré au Centre cantonal de vaccination, dès la semaine prochaine si tout va bien. Il en sera de même pour les autres lieux de vaccination du canton au plus tard d’ici au 1er juillet.