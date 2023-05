France: L’immunité de Damien Abad, accusé de viols, est levée

L’ancien chef des députés LR avait été nommé en mai 2022 ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées. Il a quitté le gouvernement début juillet.

L’immunité parlementaire du député et ancien ministre Damien Abad , visé par des accusations de viol , a été levée mercredi par une décision à l’unanimité du bureau de l’Assemblée nationale, ont rapporté des participants. La justice avait fait cette demande de levée d’immunité, dans le cadre d’une enquête préliminaire en cours à Paris, et Damien Abad s’y était dit lui-même «favorable».

Du fait de cette décision du bureau de l’Assemblée, sa plus haute instance collégiale, le député (apparenté Renaissance) peut notamment être placé en garde à vue. L’immunité protège en effet les parlementaires de toute mesure coercitive; elle n’empêche cependant pas les mises en examen.

«Favorables à la levée de l’immunité»

Les demandes de levée d’immunité sont formulées par les parquets et transmises par le garde des Sceaux au président de la chambre parlementaire concernée. Le bureau se prononce sur le caractère «sérieux, loyal et sincère» de la demande, non sur le fond.