Suisse L’immunité de Michael Lauber est levée

Le procureur général de la Confédération n’est plus protégé par l’immunité. Cette décision ouvre la voie à une procédure pénale.

Cette décision permet le lancement d’une procédure pénale pour soupçon d’abus d’autorité, de violation du secret de fonction et d’entrave à l’action pénale dans le cadre de ses rencontres avec le président de la FIFA, Gianni Infantino, et le premier procureur du Haut-Valais, Rinaldo Arnold.

Pas de doute

Les intérêts liés à la procédure pénale l’emportent sur les intérêts institutionnels du Ministère public de la Confédération (MPC). Il est dans l’intérêt du MPC que les faits concernant les rencontres non consignées soient clarifiés et évalués de manière exhaustive.

Et la levée de l’immunité est la condition sine qua non pour qu’une procédure pénale puisse faire la plus grande transparence sur les rencontres incriminées, selon la commission. M. Lauber pourra pour sa part se défendre et démontrer qu’il ne s’est rendu coupable d’aucune infraction.