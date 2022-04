Tollé au Japon : Limogé pour avoir voulu «rendre les vierges accros» à ses plats

Un dirigeant d’une chaîne de restauration rapide a été licencié pour ses propos sexistes: il cherchait à ce que les jeunes filles soient fanas avant d’être invitées par des hommes dans des restaurants plus chers.

Cette société connue pour ses «gyudon» bon marché – un bol de riz surmonté de fines tranches de boeuf et d’oignon – a expliqué dans un communiqué avoir licencié Masaaki Ito pour des «paroles et des actes totalement inacceptables», sans donner plus de détails.