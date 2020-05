Suisse romande

L’impact des fake news à l’heure du coronavirus

Une recherche menée à l’Université de Neuchâtel et de Genève vise à étudier la confiance du public suisse romand dans les différentes sources d’information durant la crise du Covid-19.

Comprendre comment le public suisse romand, notamment les plus jeunes, se comporte face aux fausses informations diffusées sur le coronavirus et quelle est sa confiance dans les différentes sources d’information. Tel est le projet d’une recherche conduite actuellement à l’Académie du journalisme et des médias (AJM) de l’Université de Neuchâtel et au Medi@LAB de l’Université de Genève.