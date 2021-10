Royaume-Uni : L’impact du Brexit sur l’économie sera «pire que le Covid»

À long terme, la sortie de l’Union européenne réduira de 4% le PIB du pays, selon un organisme gouvernemental de prévisions budgétaires.

Le Brexit aura à long terme «un impact plus important que la pandémie» de Covid-19 sur l’économie britannique, a estimé Richard Hughes, président de l’organisme public de prévision budgétaire OBR dans une interview à la BBC. La sortie du Royaume-Uni de l’UE «réduira le PIB à long terme d’environ 4%» tandis que l’effet de la pandémie le fera descendre «de 2% supplémentaires» selon les estimations de l’OBR (Office for budget responsibility), a précisé M. Hughes.

L’organisme a révisé à la hausse sa prévision de croissance pour cette année à 6,5% contre 4% auparavant et revu à la baisse son estimation de l’impact à long terme de la pandémie sur le Produit intérieur brut (PIB) à 2%, contre 3% auparavant. «Avec le temps, il deviendra de plus en plus difficile de distinguer les effets de la pandémie d’autres facteurs, comme le Brexit», a prévenu l’OBR dans son rapport mettant à jour ses prévisions économiques.