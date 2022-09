Environnement: L’impact du torchage du gaz sur le climat sous-évalué

Le torchage du gaz naturel, qui consiste à brûler l’excédent de gaz provenant de puits de pétrole et de gaz, libère cinq fois plus de méthane, un gaz à puissant effet de serre, que ce qu’on estimait auparavant, selon une étude publiée jeudi dans «Science».

Résultat, cette pratique à un impact beaucoup plus important sur le changement climatique avec, entre le torchage de gaz naturel annoncé et celui effectif à l’échelle des États-Unis, un potentiel de réchauffement équivalent à introduire 2,9 millions de voitures supplémentaires chaque année, précise le document scientifique.

Efficacité de 91,1% et non 98%

Une équipe de recherche dirigée par Genevieve Plant à l’Université du Michigan a prélevé des échantillons d’air dans deux bassins sédimentaires situés au Texas, le Bassin permien ainsi que l’Eagle Ford Shale, et aux alentours de la formation de Bakken --une formation géologique riche en pétrole et gaz-- à cheval sur les États du Dakota du Nord et du Montana. Ces zones concentrent à elles seules 80% des activités américaines de torchage de gaz naturel.