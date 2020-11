Étude : L’impact terrible du Covid sur les malades du cancer

Une étude britannique révèle les conséquences dévastatrices que peut avoir le Covid-19 pour les autres maladies, dont le cancer. Car il bouleverse la prise en charge.

Reprogrammation

Hors pandémie, «les retards de traitement sont l’exception, mais peuvent malgré tout toucher 10% à 15% des patients», a expliqué l’oncologue Ajay Aggarwal, l’un des auteurs de l’étude. Il conclut que même un mois de délai peut entraîner 6% à 13% de risque en plus de mourir pour le patient. Et plus le retard est long, plus ce risque augmente. Décaler de 12 semaines l’opération de toutes les femmes atteintes d’un cancer du sein nécessitant une chirurgie – comme lors des confinements liés au Covid-19 par exemple – se traduirait par 6'100 décès supplémentaires en une année aux États-Unis, et 1'400 au Royaume-Uni, estiment les auteurs.