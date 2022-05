États-Unis : L’implacable répétition des fusillades à l’école

Le drame d’Uvalde, au Texas, vient s’ajouter à la longue liste des tueries américaines en milieu scolaire. Avec de nombreux enfants comme victimes.

Uvalde, Texas, 24 mai 2022

Oxford, Michigan, 30 novembre 2021

Un adolescent de 15 ans tue de sang-froid quatre élèves et blesse six autres ainsi qu’un enseignant dans l’enceinte du lycée d’Oxford, petite ville au nord de Detroit. L’auteur de la fusillade est inculpé d’«acte terroriste» et d’«assassinats» et, chose rare, ses parents sont également poursuivis.