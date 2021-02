«Vous ne pouvez pas voir où se trouve l’implant et c’est un singe heureux. Nous avons les plus belles installations du monde pour les singes», a assuré l’entrepreneur en cherchant à rassurer sur l’état de santé de l’animal. «Nous voulons qu’ils jouent au jeu ‘Pong’ entre eux par la pensée», a-t-il expliqué.

Permettre aux primates de jouer par la pensée n’est pas de l’objectif principal de la start-up, qui en septembre dernier avait dévoilé de premiers tests sur des truies. Son interface cerveau-machine vise notamment à traiter les lésions cérébrales et de la moelle épinière dans le but de permettre aux personnes de retrouver leurs capacités en leur implantant une puce dans le cerveau, rapporte Bloomberg. «Il existe des prototypes de ce dispositif avec des fils qui sortent de votre tête, mais c’est comme un Fitbit dans votre crâne avec de minuscules fils qui vont dans votre cerveau», a expliqué Elon Musk, qui vient d’annoncer qu’il quittait Twitter «pour un certain temps». Mais la puce doit aussi permettre d’arriver à une «symbiose avec l’intelligence artificielle», avait expliqué le patron de Tesla et SpaceX il y a quelques mois.