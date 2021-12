certificat Covid : Puce sous-cutanée, le futur du pass sanitaire?

Ces dernières années, des milliers de Suédois ont choisi de se faire poser une puce électronique. Une entreprise spécialisée leur permet désormais d’y insérer leur certificat Covid.

Si la pratique reste confidentielle, plusieurs milliers de Suédois se sont fait poser ces dernières années un implant électronique inséré sous la peau pour remplacer clés, cartes de visite, billets de train… et pour certains désormais leur pass vaccinal.

Durée de vie de 30 à 40 ans

«J’ai programmé la puce de façon que mon pass sanitaire soit sur la puce. La raison, c’est que je veux toujours l’avoir à portée de main et quand je lis ma puce, je fais simplement glisser mon téléphone sur la puce, puis je le déverrouille et elle s’ouvre», explique Hannes Sjoblad, le patron de DSruptive Subdermals.

«Une micro-puce implantée coûte une centaine d’euros pour les versions les plus avancées, et si on le compare par exemple aux bracelets connectés qui coûtent en général le double du prix, un implant peut se conserver 30 ou 40 ans. Alors qu’un bracelet se conserve 3 ou 4 ans», plaide l’entrepreneur.