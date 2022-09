The Merge : L’importante blockchain Ethereum réussit sa mutation

«Et nous avons finalisé! (…) Tous ceux qui ont contribué à réussir le Merge ( ndlr: fusion, le nom technique de la mutation) peuvent se sentir très fiers aujourd’hui», a tweeté Vitalik Buterin, cofondateur et figure tutélaire de la blockchain Ethereum. La plus importante dans le monde des cryptomonnaies après celle utilisée pour les bitcoins, a réussi la mutation technique qui doit la rendre plus efficace et moins consommatrice d’énergie, selon les principaux acteurs de l’opération jeudi. Le «Merge» consiste à changer le mode de validation des opérations sur la «chaîne de blocs», un immense registre informatique infalsifiable.