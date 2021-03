Pas de modèle universel

Or, souligne Silvain Guillaume-Gentil, porte-parole de la police genevoise, «leurs agents ne sont pas formés à la détection de faux documents. Il s’avère qu’il n’existe pas un modèle universel mais que chaque médecin, chaque laboratoire émet son propre résultat manuscrit ou dactylographié et ceci est valable pour tous les pays.» En l’absence de base de donnée centralisée et standardisée, s’assurer de la véracité de ces documents ce révèle un casse-tête.

Les limites de Swiss

De fait, Swiss, via sa porte-parole Meike Fuhlrott, indique qu’elle s’assure que chaque passager embarquant dans l’un de ses appareils dispose d’un test négatif si nécessaire, «conformément aux exigences du gouvernement fédéral», mais précise: «il n’incombe pas aux compagnies aériennes de vérifier l’authenticité des documents d’entrée. Une obligation de contrôle plus étendue ne serait ni raisonnable, ni proportionnée.»

Les douanes seules compétentes

Cette authenticité n’est pas plus contrôlée par la police au débarquement: cette tâche ne figure pas à son cahier des charges. Seuls les gardes-frontières s’en chargent, mais de manière non systématique. Ils expliquent, par l’intermédiaire de leur porte-parole Donatella Delvecchio, qu’ils interviennent de manière ponctuelle, «sur la base du risque». L’administration fédérale des douanes (AFD) assure cependant «effectuer des contrôles à l’entrée en Suisse», disposer d’agents «spécifiquement formés à la reconnaissance de faux documents», et «être renseignée via des réseaux internationaux qui lui fournissent des informations utiles.»