L’impossible pour sauver sa peau

Gilles est sur le point d’être fusillé. Nous sommes dans la France occupée, en 1942. Au dernier moment, il échappe à la mort en jurant aux soldats qu’il n’est pas juif mais persan. Coup de chance: un capitaine nazi souhaite apprendre le farsi dans le but de rejoindre son frère à Téhéran après la guerre. Chaque jour, Gilles a rendez-vous avec le capitaine et doit lui apprendre toute une série de mots… dans une langue qu’il ne connaît pas.

Choisir Nahuel Pérez Biscayart et Lars Eidinger dans les rôles du juif martyrisé et du capitaine nazi était LA bonne idée: leur duo est fabuleux. Le spectre de la mort et la violence des camps en toile de fond, les ambiguïtés parfaitement mises en avant, la relation humaine passionnante et la tension permanente donnent un film marquant, que vous n’oublierez pas de sitôt.