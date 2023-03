Lutte contre l’endettement: L’impôt à la source pour tous marque une première victoire

Le conseiller national Emmanuel Amoos (PS/VS). lematin.ch

«Je propose de permettre aux habitantes et habitants de notre pays de faire le choix d’un prélèvement des impôts directement sur leur salaire. Le système existe déjà pour les travailleuses et travailleurs étrangers domiciliés en Suisse qui n’ont pas de permis C. Mon initiative propose simplement de rendre cet impôt à la source accessible à toutes et à tous». Le Conseil national a suivi mercredi la proposition du conseiller national Emmanuel Amoos (PS/VS) de prélever l’impôt à la source de manière facultative par 95 à 88. La gauche, les Vert’libéraux et une partie du Centre ont soutenu cette idée contre l’UDC, le PLR et une autre partie du Centre.

10% de la population avec des arriérés

Pour le Valaisan, ce prélèvement automatique devrait permettre de lutter contre les dettes fiscales: «Selon les chiffres de l’Office fédéral de la statistique, a-t-il développé, près de 10 pour cent de la population suisse a des arriérés d’impôts. Ces dettes fiscales sont, en Suisse, la cause la plus fréquente d’arriérés de paiement et constituent le problème numéro un de surendettement dans notre pays. Une procédure de poursuite sur cinq est liée à des impôts impayés en Suisse. On parle de 500 000 poursuites chaque année!»

Surcharge administrative

La Commission de l’économie et des redevances (CER) était opposée à son initiative parlementaire: «La majorité de la Commission voit une nouvelle charge administrative importante pour les employeurs et l’administration, a relevé Esther Friedli (UDC/SG). Les employeurs devraient désormais tenir des registres de chaque employé, du type de déclaration de revenus qu’il souhaite, et ils devraient également vérifier cela périodiquement.».