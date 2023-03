Like Mike avait l'impression d’être dans un film Disney à Genève

Le Belge, qui forme le duo Dimitri Vegas & Like Mike avec son frangin, était de passage à Genève. D’après son post Instagram, publié le 29 mars 2023, il a plus qu’apprécié la ville et ses à-côtés.

«J’ai eu l’opportunité de faire quelques jours à Genève. J’y ai passé des moments extraordinaires», a écrit Like Mike, 37 ans, coauteur des tubes d’EDM «The Hum», «Tremor» ou «Arcade Mammoth». Le Belgo-Grec a notamment apprécié la nourriture «authentique» et l’ambiance générale de la Cité de Calvin: «De longues balades au bord du lac, nourrir des oiseaux à la main: j’avais l’impression d’être dans un film Disney.» L’artiste, plusieurs fois sacré Meilleur DJ du monde avec son frère, a aussi confié qu’il avait mangé «des tonnes» de chocolat et de fromage ainsi que des vins «locaux». Côté culture, Like Mike a «exploré des musées incroyables» et vu beaucoup d’expos d’art. «Cela valait la peine de s’arrêter à Genève et j’y reviendrai à coup sûr», a-t-il ajouté.