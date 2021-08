Incendies - «L’impression que c’est la Grèce entière qui brûlait»

Grèce : Des pompiers français prêts à partir «à tout moment»

Avec le réchauffement climatique, les interventions transversales des professionnels du feu se multiplient.

«Depuis notre intervention lors des violents incendies en Suède (à l’été 2018), on a intégré cette réflexion: les feux peuvent toucher n’importe quel pays et on doit se préparer à tout moment», assure le lieutenant-colonel Nicolas Faure.

«Cocktail maudit»

Tout juste arrivé en Grèce dans ce nouveau détachement après une nuit de route jusqu’à l’Italie puis deux traversées en ferry, le colonel Frédéric Gosse, 56 ans, constate: «Les épisodes de chaleur et de sécheresse, qu’on a toujours connus en Méditerranée, reviennent de plus en plus souvent et sont de plus en plus longs et marqués».