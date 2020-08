Natation

L’impressionnant défi de Katie Ledecky

La nageuse américaine a effectué une traversée de bassin avec… un verre de lait au chocolat sur la tête.

«Peut-être la meilleure course de ma carrière (ouvert au débat). Pouvez-vous le faire sans verser une goutte?» a demandé l’Américaine sur Twitter, invitant les internautes à rejoindre le #gotmilkchallenge.

Spécialiste de nage libre, l’Américaine de 23 ans a notamment remporté cinq médailles d’or aux Jeux olympiques et quinze médailles d’or aux Championnats du monde. Dans sa carrière, elle a glané 34 médailles dans les compétitions internationales et détient les records du monde sur 400 m, 800 m et 1500 m.