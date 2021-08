Emily Ducote remporte le titre des poids légers de l’Invicta FC

Organisée à Kansas City (Etats-Unis) et mettant aux prises uniquement des athlètes féminines, la compétition d’arts martiaux mixtes Invicta FC a tenu toutes ses promesses. Le combat principal de la soirée, pour le titre mondial des poids légers entre les Américaines Emily Ducote et Danielle Taylor, a duré exactement 2 minutes et 51 secondes.