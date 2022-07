Tennis: L’impressionnante progression de Francisco Cerundolo

Premier titre ATP

C’est cependant sur l’ocre qu’il a décroché, dimanche, son premier titre sur le circuit professionnel, à Bastad (ATP 250) en Suède. Durant la semaine, Cerundolo a fait parler sa capacité à agresser tant en coup droit qu’en revers et son aisance à passer de la défense à l’attaque. Ses qualités de terrien lui ont permis de disposer de Casper Ruud, le finaliste de Roland-Garros au deuxième tour, de Pablo Carreno-Busta, un client sur cette surface, en demi-finale et de Sebastian Baez en finale (7-6 6-2).

Sacré comme son frère

Un exploit rare qu’ils sont uniquement les 7e à réaliser. Au palmarès, ils rejoignent des fratries connues tels que les Panatta (Adriano et Claudio), les McEnroe (John et Patrick) ou encore les Zverev (Mischa et Alexander) plus récemment.