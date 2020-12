Le drame avait passablement choqué à l’époque. L’ailante de 12 m qui s’était effondré était largement pourri de l’intérieur. De par son âge et sa situation, en milieu urbain, il était sous observation des autorités communales et d’un spécialiste externe, mandaté en 2011 afin de l’examiner. Aucun n’avait repéré l’étendue de sa dégradation intérieure.

Deux des prévenus ont été totalement blanchis par le Tribunal de l’Est vaudois ce vendredi. En tant que généralistes du secteur parcs et jardins de la Ville, «on ne peut pas leur reprocher leur méconnaissance dans un domaine où les normes et les formations sont insuffisantes», a estimé la juge, qui a relevé qu’ils ont fait leur travail «avec diligence», notamment en faisant appel à un spécialiste externe lorsqu’ils ont eu un doute sur l’état de santé du vieil arbre.

Une erreur impunie

En revanche, l’entrepreneur mandaté aurait dû, selon le Tribunal, réaliser un examen plus approfondi de l’ailante lors de son unique inspection en 2011. Les signes de faiblesse de l’arbre n’étaient à l’époque pas visibles à l’œil nu, mais un rapide examen à l’aide d’une martèle aurait pu montrer que le tronc était creux, et qu’une expertise plus approfondie était indiquée. Ce simple geste aurait peut-être conduit à prendre des mesures qui auraient évité à une jeune fille de 16 ans de perdre l’usage de ses jambes. «Le spécialiste a fait preuve d’une imprévoyance coupable alors qu’il avait ou devait avoir les compétences pour évaluer correctement la situation», a ajouté la juge.