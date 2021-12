Ski de fond – L’improbable admiration réciproque entre Dario Cologna et Jo Nesbo

Le fondeur suisse aime se relaxer avec un bon polar. freshfocus

Il y a des fois des connexions improbables entre le monde de la culture et celui du sport. Celle remarquée par le média norvégien TV2, entre Dario Cologna et Jo Nesbo, peut tout à fait faire partie des plus étonnantes. Pourtant, tant le quadruple champion olympique grison que l'auteur à succès norvégien ont avoué être un fan de l'autre. Et réciproquement! C'est même écrit sur la fiche de Swiss-Ski de l'athlète, ainsi que sur son site personnel à «Literatur», comme on dit en allemand: Jo Nesbo!

Puisque la télévision scandinave est de passage en Suisse pour les épreuves de fond qui se dérouleront ce week-end à Davos, elle en a profité pour amener un cadeau pas comme les autres au quadruple vainqueur du gros globe, originaire du Val Müstair, une huitantaine de kilomètres plus loin. Nesbo a, en effet, ajouté un excédent de bagages aux journalistes: un exemplaire dédicacé d'un des fameux romans de l'auteur à succès, originaire de Molde et dont la carrière prometteuse de footballeur à la fin des années septante avait été fauchée comme un lapin en plein vol par une rupture des ligaments croisés.

«Dario Cologna... Ce nom me fait penser à un joueur de football italien, genre un gardien de but qui arrêterait tout et dont l'équipe gagnerait 1-0 de façon totalement imméritée, lors des Jeux olympiques, s'est marré l'auteur de best-sellers. Mais dans les années où le coureur suisse était à son plus haut niveau, c'est nous qui aurions dû avoir un dernier rempart intraitable: Petter Northug!» Ce dernier avait en effet collectionné la bagatelle de treize titres mondiaux (contre un seul à Cologna), alors qu'il n'a ramené que deux médailles olympiques au pays.