Coupe du monde féminine 2023: L’improbable autogoal des Italiennes

On jouait la 32e minute au Sky Stadium de Wellington, ce mercredi matin, quand l’inimaginable s’est produit. Le but gag dans toute sa splendeur. Alors que l’Italie menait 1-0 depuis la 11e grâce à un penalty inscrit par Arianna Caruso, la défenseuse Benedetta Orsi, un peu mise sous pression par la Sud-Africaine, a cru bien faire en voulant redonner le ballon derrière elle à sa gardienne Francesca Durante. Mal lui en a pris…

À 20 mètres de sa cage et sans trop regarder vraiment où elle se trouvait, la passe en retrait de la joueuse de Sassuolo, qui avait presque tout d’un tir, était vraiment audacieuse. La portière, qui ne s’y attendait pas, a été prise à contre-pied, 1 à 1 à la pause et tout à refaire pour les Italiennes qui, sous la menace de leur adversaire du jour et de l’Argentine qui affronte la Suède, ne sont pas encore qualifiées pour le tour suivant…