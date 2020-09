Giorgio Chiellini devra patienter quelques jours de plus avant de revêtir à nouveau le maillot azzurro.

Vendredi soir, à Florence, lorsqu’il a vu Lorenzo Acerbi parmi les titulaires qui pénétraient sur la pelouse pour effectuer l’échauffement avant d’affronter la Bosnie, Roberto Mancini s’est bien frotté les yeux avant de lancer un regard interrogateur vers ses assistants. Pour ce premier match de Ligue des Nations, le sélectionneur italien avait en effet choisi - et annoncé - d’aligner Giorgio Chiellini au côté de Leonardo Bonucci au centre de la défense. Après une longue absence de quinze mois, due à une lourde blessure à un genou, le défenseur de la Juventus allait au contraire devoir s’asseoir sur le banc alors qu’il était prévu qu’il effectue son grand retour avec la Squadra azzurra.

Un petit mensonge

Interrogé par la RAI au terme de la rencontre, Mancini affirmait dans un premier temps que cette décison avait été mûrement réflchie. «Parce que nous avons eu peur que Giorgio se blesse à nouveau, nous avons préféré attendre quelques jours avant de l’aligner», résumait-il. Une version qui en a laissé plus d’un très perplexe. Ce qui a obligé l’ex-joueur de la Sampdoria a raconté la vérité. «Tout est de ma faute, corrigeait ensuite Roberto Mancini. J’avais effectivement prévu de l’aligner d’entrée mais à cause d’une erreur de retranscription le nom d’Acerbi figurait parmi les titulaires sur la feuille officielle de match transmise à l’arbitre au lieu de celui de Chiellini. Et comme je n’avais pas mes lunettes lorsque l’on m’a remis la feuille pour une ultime vérification, j’ai dit que tout était en ordre. C’est donc de ma faute.»