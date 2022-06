Football: L’improbable erreur du FC Barcelone dans le dossier Gavi

Le FC Barcelone va-t-il perdre l’un des plus grands espoirs du football mondial pour une erreur commises dans ses bureaux? Selon le média espagnol El Chiringuito, le risque est bien réel. Car le club catalan, qui travaille sur la prolongation de contrat de son prodige espagnol Gavi (17 ans), aurait commis une invraisemblable boulette administrative, laquelle pourrait avoir des répercussions négatives sur les négociations entamées voilà un an.

À en croire les informations de l’émission télévisée espagnole, la longueur des discussions entre les deux parties serait à mettre sur le dos du Barça. Ce dernier aurait, en effet, oublié d’envoyer l’offre officielle de prolongation par mail au milieu international (8 sélections, un but avec la Roja).

Réunion à venir

Malgré ces signaux négatifs, la presse catalane reste confiante quant à un éventuel terrain d’entente entre le FC Barcelone et Gavi. Selon Sport, les négociations seraient toujours d’actualité et une rencontre entre le club et les représentants du joueur pourrait avoir lieu en fin de semaine.