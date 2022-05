Tennis : L’improbable point marqué par Sebastian Korda

Au tournoi d’Estoril, l’Américain, bien aidé par la technologie, a connu un énorme coup de chance face à son compatriote Frances Tiafoe.

L’Américain Frances Tiafoe s’est imposé en demi-finale du tournoi d’Estoril face à son compatriote Sebastian Korda, en trois sets (4-6 7-6 6-4) et près de trois heures de jeu. Mené 6-4 et 4-1 dans la deuxième manche, Tiafoe a trouvé les ressources pour remporter la partie et se hisser jusqu’en finale.