Suède : Lina Axelsson Kihlblom, première trans à devenir ministre

Ayant grandi fille dans un corps de garçon avant de changer de sexe à 25 ans, Lina Axelsson Kihlblom est la deuxième trans européenne à obtenir un portefeuille, celui des Écoles

via REUTERS

La nouvelle ministre suédoise des Écoles, Lina Axelsson Kihlblom, est devenue, mardi, la première personne transgenre à devenir ministre dans le pays nordique, un an après une première européenne en Belgique. Cette ancienne directrice d’école et juriste, âgée de 51 ans, a été nommée dans le nouveau gouvernement social-démocrate de la P remière ministre Magdalena Andersson, qui est pour sa part devenue officiellement la première femme à son poste en Suède.

Dans un livre publié en 2015 («Vas-tu m’aimer maintenant?»), Lina Axelsson Kihlblom, divorcée et mère de deux enfants adoptifs, raconte avoir grandi fille dans un corps de garçon et avoir fait une opération de changement de sexe lorsqu’elle avait 25 ans.

À Taïwan, puis en Belgique

«Les personnes trans ont toujours existé, existeront toujours et nous n’avons plus honte. Nous sommes la nouvelle normalité», avait-elle écrit en 2018 dans une tribune publiée par la télévision publique SVT. Son portefeuille inclut les écoles primaires et secondaires, tandis que la ministre de l’Éducation, Anna Ekström, est chargée de l’enseignement supérieur.