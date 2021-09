Environnement : L’inaction climatique, une menace pour le PIB, avertit la BCE

La Banque centrale européenne pense que les effets du dérèglement climatique peuvent «drastiquement» peser sur l’économie des Etats.

L’inaction des gouvernements et des entreprises dans le domaine climatique pourrait provoquer une perte drastique de produit intérieur brut dans la zone euro, sous le coup des dégâts liés au réchauffement, a mis en garde mercredi la Banque centrale européenne. L’absence de mesures ordonnées pour décarboner l’économie pourrait faire perdre au PIB de l’UE 4% d’ici 2030 et plus de 10% d’ici 2100, en comparaison d’un scénario où les gouvernements mettent en place des politiques actives de transition écologiques selon les résultats d’un test de résistance climatique menée par la BCE.