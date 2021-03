Football : L’inarrêtable Benzema porte encore le Real

Où s’arrêtera-t-il ? Avec un nouveau doublé, le Français a offert la victoire (3-1) au Real Madrid sur le terrain du Celta Vigo samedi. L’Atlético n’est plus qu’à trois points.

Si l’on omet ses trois matches manqués pour une blessure aux adducteurs entre fin février et début mars, Benzema a marqué huit buts sur les six derniers matches qu’il a disputés toutes compétitions confondues. Pas loin des deux meilleurs buteurs de Liga, Lionel Messi (21) et Luis Suarez (18), il totalise 17 unités en championnat et 21 toutes compétitions confondues cette saison.

La course au titre bat son plein

Avec cette version instoppable de Benzema, le Real (2e, 60 points) n’a plus perdu depuis le 30 janvier, et a depuis enchaîné huit victoires et deux nuls toutes compétitions confondues. Et il reste dans la course au titre, à trois points de l’Atlético (63 pts), qui reçoit Alavés dimanche, et un devant le FC Barcelone (59 pts), qui se déplace sur la pelouse de la Real Sociedad dimanche soir.