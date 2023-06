L’inattention des parents à la piscine agace les maîtres-nageurs

Trois enfants de moins de 9 ans se noient chaque année en moyenne en Suisse. Dans la quasi-totalité des cas, les victimes ne sont pas assez, voire pas du tout, surveillées par leurs parents. Avec l’arrivée des beaux jours, nous avons visité une piscine publique zurichoise, pour observer le comportement des parents à l’égard de leurs petits. Et le constat est clair. Bien souvent, les bavardages entre amis ou les téléphones portables semblent davantage occuper la vigilance parentale que la sécurité des enfants. Interpellé, un père dont les filles de 5 et 7 ans pataugent dans le bassin sans surveillance, alors qu’il est allongé sur une chaise longue, un iPad à la main, se justifie: «Ma fille aînée a pris des cours de natation. Je n’ai pas peur et je fais confiance à mes enfants ainsi qu’aux maîtres-nageurs».

Parents indifférents

Un comportement qui inquiète les maîtres-nageurs, comme Stephan, qui exerce depuis un an dans une piscine à Zurich: «Je suis bien sûr là pour m’occuper de la sécurité des baigneurs, mais ce n’est pas à moi d’assumer le devoir de surveillance des parents». Régulièrement, le quadragénaire observe des enfants en bas âge entrer dans l’eau accompagnés uniquement de leurs frères et sœurs un peu plus grands. Reprenant un exemple qu’il a vécu récemment, il explique: «Un garçon de dix ans ne peut pas assumer la responsabilité de sa sœur de six ans. En cas d’urgence, il n’aurait tout simplement pas la force de sortir sa sœur de l’eau.». L’homme doit donc constamment effectuer un travail de prévention auprès des parents. Mais bien souvent, il se heurte à l’indifférence la plus totale, avoue-t-il.