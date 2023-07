Procès à Yverdon: L’inattention du conducteur a été fatale au motard

«Cela ne ramènera pas le mari et le père à sa famille, et le jugement ne réparera pas la peine ressentie, mais j’espère que cela permettra à la veuve et à ses enfants de franchir une étape dans leur processus de deuil», a réagi Me Banic, avocat des parties civiles, avant de rappeler: «Il y a deux victimes dans cette affaire. La première est décédée, la seconde devra vivre avec cela toute sa vie.»