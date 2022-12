Bolivie : L’incarcération d’un opposant déclenche de violentes manifestations

Le parquet avait requis jeudi six mois de détention préventive contre Luis Fernando Camacho, 43 ans. Il avait été arrêté mercredi sur ordre du parquet qui l’accuse de «terrorisme» pour un «coup d’État» présumé contre l’ex-président de gauche, Evo Morales, en novembre 2019.

L’incarcération de l’influent leader de l’opposition a déclenché vendredi des affrontements entre manifestants et policiers à Santa Cruz, ville la plus peuplée de Bolivie et moteur économique du pays. Au moins quatre civils ont été arrêtés, selon les premières informations.