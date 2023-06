Vaud: L’incendiaire du camping de Salavaux écope de 20 mois ferme

Le camping de Salavaux a pris feu en 2021. Deux autres sinistres similaires y ont eu lieu en 2018 et en 2019.

Un quadragénaire alémanique vient d’être reconnu coupable d’incendie intentionnel et de dommages à la propriété par le Tribunal de la Broye et du Nord vaudois. Il est à l’origine de l’incendie du camping de Salavaux, en 2021. Il a écopé d’une peine ferme de vingt mois de prison sous déduction de plus de 470 jours de détention avant jugement. La justice a également ordonné la mise en place d’un traitement institutionnel en milieu fermé.