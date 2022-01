Afrique du Sud : L’incendiaire présumé du Parlement accusé de «terrorisme»

Le sans-abri soupçonné d’avoir mis le feu à l’immense bâtiment situé au centre du Cap fait face à la justice. De nombreuses voix estiment qu’il est un bouc émissaire dans cette affaire.

L’homme soupçonné d’être à l’origine de l’incendie qui a ravagé le Parlement sud-africain le 2 janvier au Cap a été accusé mardi de «terrorisme» et devrait subir une évaluation psychiatrique approfondie après un premier diagnostic de schizophrénie. Zandile Christmas Mafe, 49 ans, crâne rasé et sobre veste noire, a dévisagé longuement les caméras présentes au Tribunal correctionnel du centre de la ville portuaire.

Et l’accusation a affirmé à l’audience que ce chef d’inculpation supplémentaire avait été ajouté la veille après que les enquêteurs eurent visionné les vidéos tournées par les caméras de surveillance, sans détailler non plus ce qu’ils y ont vu. L’homme était déjà accusé d’être entré par «effraction» dans l’immense bâtisse, d’avoir «mis le feu aux bâtiments du Parlement» et d’avoir volé «ordinateurs portables, vaisselle et documents».