Broye - L’incendiaire s’excuse mais nie la plupart des faits

Mais l’homme de 25 ans n’admet être l’auteur que du sinistre du 5 août 2017, provoqué par de l’essence et un briquet, qui a ravagé son immeuble. Face aux juges et à la quinzaine de victimes présentes à l’ouverture du procès, parmi les 34 parties civiles, l’accusé met cela sur le compte de l’alcool et de la pression ressentie en raison des accusations qui le visaient même au sein de son entourage. «Je ne savais pas comment m’exprimer alors, et c’est le seul moyen que j’ai trouvé, et je le regrette», a-t-il déclaré. Comme dans son enfance (lire l’encadré ci-dessous)…