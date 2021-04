Vaud - L’incendie au collège de Bercher est probablement intentionnel

Des élèves fréquentant le collège de Bercher ont eu congé lundi et mardi. Pour cause : un incendie s’est déclaré dans la soirée du samedi 17 avril à l’entrée du bâtiment D de l'établissement des Sept-Fontaines. Personne n’a été blessé, mais des dégâts sont à déplorer. Le feu probablement d’origine intentionnelle a été rapidement maîtrisé par les pompiers du Gros-de-Vaud, indique la police cantonale vaudoise. «Des investigations policières sont en cours pour déterminer les causes et les circonstances de ce sinistre. A ce stade, il est encore trop tôt pour en dire davantage», précise Florence Frei, la chargée de communication de la police cantonale.