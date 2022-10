Tanzanie : L’incendie au Kilimandjaro est maîtrisé

Le feu s’était déclaré vendredi soir près du camp Karanga, une halte à 4000 m pour randonneurs et alpinistes. Il n’a pas fait de victime.

Culminant à 5895 mètres, le Kilimandjaro est surnommé le «toit de l’Afrique». C’est une destination prisée des alpinistes et randonneurs.

L’incendie qui ravageait depuis vendredi soir les pentes du Kilimandjaro, plus haut sommet d’Afrique, est «maîtrisé», a déclaré dimanche un responsable du Ministère tanzanien du tourisme, disant espérer un contrôle total des flammes dans la soirée. Le feu s’est déclaré à proximité du camp Karanga, halte pour randonneurs et alpinistes située à environ 4000 mètres d’altitude, sur une des voies d’ascension les plus fréquentées menant au «toit de l’Afrique» (5895 mètres).