L’incendie au restaurant de Glacier 3000 est éteint

LES DIABLERETS (VD) : L’incendie au restaurant de Glacier 3000 est définitivement éteint

Toute la nuit, les soldats du feu ont veillé au grain. «Quatre hommes se sont relayés sur place pour surveiller les installations», explique Patrick Frutig, capitaine des pompiers d’Ormont-Dessus (VD). Et, finalement, mardi peu avant 11h, le feu a été considéré comme définitivement éteint. Pour mémoire, lundi vers 4h30 du matin, un important incendie s’est déclaré dans le restaurant d’altitude de Glacier 3000, aux Diablerets. «En trente-deux ans chez les pompiers, c’est la première fois que je suis confronté à une telle intervention, avec un site uniquement accessible par hélicoptère et, surtout, sans eau dans les environs», poursuit le capitaine.

Les travaux d’extinction étant terminés, il est désormais temps d’identifier les causes exactes de l’incendie. «Actuellement, nos spécialistes attendent le feu vert pour se rendre sur place et commencer les opérations d’enquête», explique la police cantonale vaudoise. Pour l’heure, aucune piste n’a pu être écartée. Quant aux dégâts, Patrick Frutig indique que les 3e et 4e étages, qui correspondent au self-service et au restaurant, sont complètement détruits. «Pour le reste, il faudra faire une analyse de la structure. Je ne saurais dire quand la télécabine pourra à nouveau fonctionner», commente le capitaine.