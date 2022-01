Espagne : L’incendie dans un home près de Valence fait une nouvelle victime

Le bilan du sinistre survenu la semaine dernière dans l’est de l’Espagne s’est alourdi mardi à 8 morts avec le décès d’une personne hospitalisée depuis le drame dans un état grave.

Dimanche, une autre personne hospitalisée avait déjà succombé. Les six premières victimes mortes durant l’incendie, trois hommes et trois femmes, avaient entre 67 et 95 ans. Six résidants sont encore hospitalisés, a précisé mardi le porte-parole.