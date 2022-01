Espagne : L’incendie dans une maison de retraite près de Valencia fait une sixième victime

Les services de secours annoncent le décès, à l’hôpital, d’un autre résident de l’EMS espagnol ravagé par les flammes dans la nuit de mardi à mercredi. Le sinistre a fait aussi deux blessés graves.

Six personnes âgées sont décédées et deux autres ont été grièvement blessées dans la nuit de mardi à mercredi dans l’est de l’Espagne, dans l’incendie d’une maison de retraite qui a surpris les résidents dans leur sommeil.

Surpris dans leur sommeil et incapables de bouger

Selon cette source, les six victimes sont trois femmes de 78, 89 et 95 ans et trois hommes de 67, 79 et 85 ans. Outre les deux blessés graves, 14 personnes ont été victimes d’inhalations de fumée, parmi lesquelles des secouristes.