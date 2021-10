Koweït : L’incendie de la plus grande raffinerie de pétrole maîtrisé

Lundi matin, un incendie s’est déclaré dans la raffinerie de Mina al-Ahmadi. Près de deux heures plus tard, les pompiers sont parvenus à le maîtriser.

Les pompiers ont réussi lundi à maîtriser un incendie dans la plus grande raffinerie de pétrole au Koweït, qui s’était déclaré plus tôt dans la matinée. Environ deux heures après avoir annoncé l’incendie – qui n’avait interrompu ni les opérations du site ni les exportations d’or noir – la compagnie nationale de pétrole du Koweït a déclaré qu’il avait été maîtrisé.

Plus tôt, des nuages de fumées étaient visibles au-dessus du site de Mina al-Ahmadi, situé sur le Golfe, face à l’Iran, à environ 40 km au sud de la capitale koweïtienne, selon un photographe de l’AFP, sur place.

Après avoir assuré dans un premier temps que personne n’avait été blessé, la compagnie a tweeté que «quelques travailleurs ont été légèrement blessés et d’autres ont eu du mal à respirer après avoir inhalé des fumées». «Les blessés ont été soignés sur place et leur état de santé est bon. Deux autres blessés ont été transférés à l’hôpital Al-Aden et leur état est stable», a-t-elle poursuivi.