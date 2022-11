Monthey (VS): L’incendie de la Satom oblige le recours au mazout pour le chauffage à distance

Le site de la Satom à Monthey (VS). VQH/Chantal Dervey.

L’Usine de valorisation des déchets du Chablais est à l’arrêt à la suite du sinistre qui a ravagé un bâtiment dans la nuit de mercredi dernier. «Un groupe de travail a été mis sur pied pour déterminer, dans un premier temps, les causes de l’accident. Il se penchera également sur les coûts que celui-ci va engendrer, explique Tanja Dubas, responsable communication de la société anonyme. On espère évidemment que les réparations pourront avoir lieu rapidement et que la revalorisation des déchets pourra reprendre son cours. Mais pas question de jouer avec la sécurité de nos collaborateurs, des citoyens ou de l’environnement.»

Dès lors, jusqu’à la remise en état des installations, les déchets – environ 500 tonnes par jour – sont acheminés vers d’autres usines, valaisannes, mais aussi vaudoises, fribourgeoises et genevoises. Cela devrait durer au moins jusqu’à la fin de l’année. Alors que la valorisation thermique a représenté plus de 127 millions de KWh d’électricité et 90,2 millions de KWh d’énergie thermique injectée dans le thermoréseau, l’an dernier, selon le Nouvelliste, la turbine à vapeur permettant la production de l’électricité a été détruite dans l’incendie.