Neuchâtel : L’incendie de samedi met trois ménages à la rue

Les flammes ont transpercé le toit d’un immeuble à la rue de l’Evole, au centre-ville de Neuchâtel, samedi matin , nécessitant le bouclement du quartier. Deux familles et une femme seule ont pu sortir du bâtiment sans mal, mais elles devront être relogées. L’intervention des sapeurs-pompiers a été périlleuse.

Quarante pompiers de tout le Littoral ont été mobilisés. Des sapeurs-pompiers du Val-de-Ruz sont venus en renfort avec une troisième grande échelle, tandis que des Chaux-de-Fonds ont apporté leur soutien notamment avec un poste de secours destiné aux intervenants. Six pompiers qui ont dû être transportés à l’hôpital pour des contrôles. Tous sont rentrés chez eux en soirée. Le Ministère public a ouvert une instruction pénale pour déterminer les causes et les circonstances de l’incendie, peut-on lire sur Arcinfo.