Océan Atlantique – L’incendie du «Felicity Ace» a détruit près de 4000 voitures

Le «Felicity Ace» a quitté Emden, en Allemagne, le 10 février et se rendait sur la côte est des États-Unis, dans le Rhode Island. Selon le «New York Times», le feu s’est déclaré mercredi 16 février au matin, dans la cale. Le navire se trouvait à environ 200 miles de l’île de Terceira, dans les Açores. Les 22 membres d’équipage ont été secourus.

260 millions de francs de pertes?

Selon le site turbo.fr, les conséquences s’annoncent «coûteuses» pour le groupe Volkswagen: la cargaison comportait en effet 1100 Porsche et 189 Bentley, plus quelques Lamborghini et Bugatti, parmi les 4000 véhicules du groupe Volkswagen à bord. Turbo.fr avance même des pertes de 282 millions de dollars (près de 260 millions de francs) pour le groupe.