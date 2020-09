Sri Lanka : L’incendie du pétrolier a été entièrement éteint

Le sinistre du navire panaméen transportant 270’000 tonnes de pétrole a été «complètement» éteint, a indiqué le chef de la marine sri-lankaise. Des experts internationaux examinent le tanker afin d’évaluer les risques environnementaux.

Dix professionnels britanniques et néerlandais spécialistes des opérations de sauvetage, de l’évaluation des catastrophes et de la consultation juridique sont arrivés dimanche, a précisé la marine. La société néerlandaise Smit Salvage a mandaté des experts et envoyé deux remorqueurs de Singapour et de Maurice, a ajouté la marine.