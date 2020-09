Sri Lanka : L’incendie d’un pétrolier fait craindre une marée noire

Un brasier fait rage sur le pétrolier panaméen «New Diamond» ce vendredi pour la deuxième journée consécutive. Les autorités des Maldives ont fait part de leur inquiétude concernant une éventuelle fuite de pétrole.

Inquiétudes

«Ce n’est pas aussi grave que cela en a l’air», a dit à l’AFP le chef de ce Centre, Sudantha Ranasinghe. «L’incendie ne s’est pas propagé à la cargaison. Une fois les flammes éteintes, le navire sera remorqué plus loin dans des eaux plus profondes». Les autorités envisagent un transbordement de la cargaison, selon lui.

Signal de détresse

Naufrage à l’île Maurice

Trois semaines plus tard, l’épave s’était brisée en deux, après une course contre la montre pour pomper le carburant qu’elle contenait. Entre-temps, le MV Wakashio avait laissé échapper au moins 1000 tonnes de fioul qui ont souillé la côte – notamment des espaces protégés abritant des forêts de mangrove et des espèces menacées – et les eaux cristallines prisées des touristes.