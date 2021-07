Espagne : L’incendie en Catalogne a été maîtrisé par les pompiers

Le feu a démarré vendredi dans un parc naturel sur la côte catalane, près de la frontière franco-espagnole. Plus de 400 hectares de forêt sont partis en fumée.

Au total, plus de 415 hectares sont partis en fumée, en grande majorité des zones de forêt situées dans le parc naturel du Cap de Creus, qui borde la Méditerranée. «Le risque d’incendies reste très élevé (en Catalogne), en particulier dans les environs de Gérone et de Barcelone», mettent en garde les pompiers.

Des centaines de personnes évacuées

En raison de son climat chaud et sec, l’Espagne, deuxième destination touristique mondiale avant la pandémie, est régulièrement frappée en été par d’importants feux de forêt qui, selon les experts, menacent de devenir plus fréquents et plus violents en raison du réchauffement climatique.