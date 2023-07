Vernier (GE): L’incendie fulgurant de l’École des Ranches interpelle

L’École primaire des Ranches, à Vernier, a été ravagée par les flammes dans la nuit du 4 au 5 juillet 2023. Service d’incendie et de secours Genève

«Un feu de façade d’une telle intensité et sur une telle surface, on n’avait encore jamais vu ça dans le canton», expose le lieutenant Nicolas Millot, porte-parole du Service d’incendie et de secours (SIS). Toutes proportions gardées, les caractéristiques du sinistre qui a touché un établissement primaire mardi à Vernier rappellent à l’officier des cas d’école à l’étranger. Notamment ceux de la tour Grenfell à Londres, en 2017 (72 morts), et à Roubaix en France (un mort et 250 personnes évacuées), en 2012.

Ça arrivera plus souvent

Les retours d’expérience sur ces deux cas ont notamment concerné la structure des édifices. «Pour expliquer la propagation fulgurante des flammes – comme à Vernier –, l’attention s’est notamment portée sur les multiples matériaux provenant de plusieurs pays aux normes de sécurité différentes et qui composaient l’enveloppe thermique de ces bâtiments.» Conçu pour résister à la pluie et conserver la chaleur, le revêtement de l’École des Ranches, rénovée il y a cinq ans, était-il du même acabit? «C’est la question que nous nous posons, répond Nicolas Millot. Pour l’heure, on n’en sait rien, l’enquête le dira.»

L’ampleur du sinistre n’a en tout cas pas surpris la police du feu, au Département du territoire (DT): «Compte tenu de l’évolution des modes de construction et d’isolation de la plupart des bâtiments neufs, partout dans le monde, les feux de façades sont de plus en plus fréquents, intenses, et durs à combattre.» De quoi frémir devant une hausse du risque d’incendie? Le DT calme le jeu. La pose d’une isolation extérieure, comme cela se fait de plus en plus pour notamment lutter contre le réchauffement climatique, «ne représente pas de danger supplémentaire (…) si les normes sont respectées». Chaque construction répond ainsi à des exigences sécuritaires en fonction de sa taille, de sa configuration et de son usage.

Des normes «allégées»

Les normes incendie ont cependant été «fortement allégées lors de la dernière révision fédérale, déplore la police du feu. Cela pose le problème de la protection des bâtiments». Berne exige désormais des autorités cantonales, seules compétentes en la matière, de «maintenir le niveau de sécurité, tout en tenant compte d’une réduction des coûts de construction». Faire mieux avec moins, en quelque sorte. Les directives et les responsabilités ont donc été clarifiées, énonce le DT. Pour chaque projet, il incombe au maître d’ouvrage de nommer un responsable qualité en matière de sécurité incendie.