France: L’incendie qui a rasé un camping reste surveillé

L’incendie, qui a affecté les communes d’Argelès-sur-Mer, Saint-André et Sorède, a pu être «fixé et stabilisé» dans la nuit de lundi à mardi, mais il est encore «loin d’être clôturé», a précisé, mercredi matin, le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS). Les pompiers vont donc continuer à surveiller et à arroser les pinèdes ou les constructions brûlées, pour éviter toute reprise du feu, et ce au moins jusqu’à jeudi matin.