France : L’incendie qui a ravagé la Côte d’Azur a été déclaré éteint

Le feu de forêt qui a dévasté 7000 hectares dans le sud de la France est maîtrisé. Il avait fait deux victimes et provoqué l’évacuation de milliers de personnes.

Le sinistre, dans l’arrière pays de Saint-Tropez, ne compte désormais plus de braises.

Les pompiers du Var, dans le sud-est de la France, ont annoncé jeudi avoir déclaré «éteint» le violent incendie qui a fait deux morts et dévasté 7000 hectares de végétation sur la Côte d’Azur à la mi-août.

Ce feu de forêt, le plus gros de France cette année, a été déclaré éteint jeudi à la mi-journée, ce qui signifie que le sinistre, «maîtrisé» depuis lundi – c’est à dire ne présentant plus de reprise des flammes –, ne compte désormais plus de braises.